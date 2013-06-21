America - America (8718469532797) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.06.2013
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
America
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 626194
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4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.06.2013
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
America
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара America - America (8718469532797) виниловая пластинка
«America» — дебютный студийный альбом группы America, выпущенный в 1971 году. Первоначально он выпущен без трека «A Horse with No Name», который издавался как сингл в конце 1971 года. Когда «A Horse with No Name» стала мировым хитом в начале 1972 года, альбом был переиздан с этим треком. Релиз занял первое место в чарте альбомов Billboard в США и оставался там пять недель. Он выпустил два хит-сингла, A Horse with No Name три недели занимала первое место в чарте синглов Billboard в 1972 году (достигнув 3-го места в чарте Adult Contemporary), а I Need You - 9-е место в чарте синглов Billboard. Альбом был сертифицирован RIAA платиновым статусом за продажи более одного миллиона экземпляров в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.06.2013
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
America
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
«America» — дебютный студийный альбом группы America, выпущенный в 1971 году. Первоначально он выпущен без трека «A Horse with No Name», который издавался как сингл в конце 1971 года. Когда «A Horse with No Name» стала мировым хитом в начале 1972 года, альбом был переиздан с этим треком. Релиз занял первое место в чарте альбомов Billboard в США и оставался там пять недель. Он выпустил два хит-сингла, A Horse with No Name три недели занимала первое место в чарте синглов Billboard в 1972 году (достигнув 3-го места в чарте Adult Contemporary), а I Need You - 9-е место в чарте синглов Billboard. Альбом был сертифицирован RIAA платиновым статусом за продажи более одного миллиона экземпляров в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
America - America (8718469532797) виниловая пластинка - по цене 4090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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