Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 1.5г (EX282350RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%310 руб. 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625726
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
80
Описание товара Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 1.5г (EX282350RUS)
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитТермопаста Zalman ZM-STC8
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитТермопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитТермопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deep...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B)
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-625 3,5" черная (EX283580RUS)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКорзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитТермопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345R...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 1.5г (EX282350RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 1.5г (EX282350RUS)