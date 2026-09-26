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Кулер ID-Cooling IS-30A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling IS-30A

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Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 2
Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 3
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Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 5
Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 6
Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 1
  • Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 2
  • Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 3
  • Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 4
  • Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 5
  • Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 6
  • Кулер ID-Cooling IS-30A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 280 руб.  2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625621
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
302

Описание товара Кулер ID-Cooling IS-30A

Кулер для процессора ID-Cooling IS-30 имеет низкопрофильное исполнение. Высота устройства – лишь 30 мм. Кулер обладает совместимостью с процессорами следующих сокетов – AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и LGA 1156. Несмотря на компактность, модель способна рассеивать довольно существенную мощность – до 100 Вт. Кулер гарантирует требуемый температурный режим функционирования процессора, входящего в состав универсального офисного или домашнего ПК. Кулер ID-Cooling IS-30 оснащен вентилятором 92-миллиметрового форм-фактора, частота вращения которого может меняться в широких пределах – от 800 до 3600 оборотов в минуту. Изменение скорости происходит в автоматическом режиме. Максимальный уровень шума – 35.8 дБ. На малых оборотах кулер близок к бесшумности. В комплектацию кулера входят антивибрационные прокладки, набор винтов, набор креплений для сокетов и термопаста. Масса модели равна 310 г. Подсветка конструкцией кулера не предусмотрена.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling IS-30A




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30 имеет низкопрофильное исполнение. Высота устройства – лишь 30 мм. Кулер обладает совместимостью с процессорами следующих сокетов – AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и LGA 1156. Несмотря на компактность, модель способна рассеивать довольно существенную мощность – до 100 Вт. Кулер гарантирует требуемый температурный режим функционирования процессора, входящего в состав универсального офисного или домашнего ПК. Кулер ID-Cooling IS-30 оснащен вентилятором 92-миллиметрового форм-фактора, частота вращения которого может меняться в широких пределах – от 800 до 3600 оборотов в минуту. Изменение скорости происходит в автоматическом режиме. Максимальный уровень шума – 35.8 дБ. На малых оборотах кулер близок к бесшумности. В комплектацию кулера входят антивибрационные прокладки, набор винтов, набор креплений для сокетов и термопаста. Масса модели равна 310 г. Подсветка конструкцией кулера не предусмотрена.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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