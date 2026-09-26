Кулер ID-Cooling IS-30A
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Характеристики
Описание товара Кулер ID-Cooling IS-30A
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30 имеет низкопрофильное исполнение. Высота устройства – лишь 30 мм. Кулер обладает совместимостью с процессорами следующих сокетов – AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и LGA 1156. Несмотря на компактность, модель способна рассеивать довольно существенную мощность – до 100 Вт. Кулер гарантирует требуемый температурный режим функционирования процессора, входящего в состав универсального офисного или домашнего ПК. Кулер ID-Cooling IS-30 оснащен вентилятором 92-миллиметрового форм-фактора, частота вращения которого может меняться в широких пределах – от 800 до 3600 оборотов в минуту. Изменение скорости происходит в автоматическом режиме. Максимальный уровень шума – 35.8 дБ. На малых оборотах кулер близок к бесшумности. В комплектацию кулера входят антивибрационные прокладки, набор винтов, набор креплений для сокетов и термопаста. Масса модели равна 310 г. Подсветка конструкцией кулера не предусмотрена.
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