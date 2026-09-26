Top.Mail.Ru
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 1
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 2
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 3
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 4
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 5
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 6
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 7
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 8
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 9
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 10
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 11
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 12
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 13
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 14
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 15
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 16
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 17
Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 1
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 2
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 3
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 4
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 5
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 6
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 7
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 8
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 9
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 10
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 11
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 12
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 13
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 14
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 15
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 16
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 17
  • Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625609
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-1800 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х11
Вес, г.
800

Описание товара Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S)

Кулер для процессора PCCOOLER PALADIN EX300S [CLPCC_Paladin_EX300_S] совместим с разными процессорными сокетами, такими как AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2 и другие разъемы подключения. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 125 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры. Кулер с 3 тепловыми трубками снабжается медно-алюминиевым основанием, непосредственно контактирующим с площадкой процессора, и алюминиевым радиатором. В башенном процессорном кулере PCCOOLER PALADIN EX300S [CLPCC_Paladin_EX300_S] предусмотрен один вентилятор с автоматическим управлением оборотами. Скорость вращения вентилятора задается через ШИМ и может составлять 400-1800 об/мин в зависимости от нагрузки на процессор. Шумность кулера не превышает 28.6 дБ.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-1800 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCOOLER PALADIN EX300S [CLPCC_Paladin_EX300_S] совместим с разными процессорными сокетами, такими как AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2 и другие разъемы подключения. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 125 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры. Кулер с 3 тепловыми трубками снабжается медно-алюминиевым основанием, непосредственно контактирующим с площадкой процессора, и алюминиевым радиатором. В башенном процессорном кулере PCCOOLER PALADIN EX300S [CLPCC_Paladin_EX300_S] предусмотрен один вентилятор с автоматическим управлением оборотами. Скорость вращения вентилятора задается через ШИМ и может составлять 400-1800 об/мин в зависимости от нагрузки на процессор. Шумность кулера не превышает 28.6 дБ.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...