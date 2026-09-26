Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S)
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Характеристики
Описание товара Кулер PCCooler Paladin EX300S (PALADIN EX300S)
Кулер для процессора PCCOOLER PALADIN EX300S [CLPCC_Paladin_EX300_S] совместим с разными процессорными сокетами, такими как AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2 и другие разъемы подключения. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 125 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры. Кулер с 3 тепловыми трубками снабжается медно-алюминиевым основанием, непосредственно контактирующим с площадкой процессора, и алюминиевым радиатором. В башенном процессорном кулере PCCOOLER PALADIN EX300S [CLPCC_Paladin_EX300_S] предусмотрен один вентилятор с автоматическим управлением оборотами. Скорость вращения вентилятора задается через ШИМ и может составлять 400-1800 об/мин в зависимости от нагрузки на процессор. Шумность кулера не превышает 28.6 дБ.
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