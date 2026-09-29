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Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B)

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Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B) - фото 1
Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B) - фото 1
  • Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
650 руб.  1 080 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B)
650 руб. -40%
1 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
16х13х12
Вес, г.
438

Описание товара Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B)

Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) станет отличным выбором для пользователей, желающих собрать систему высокого уровня. Вы сможете обеспечить нужный уровень качества теплоотвода с поверхности корпуса процессора, рассчитанного на высокий уровень производительности. Термопаста характеризуется теплопроводностью, равной 8.5 Вт/(м·К). Это значительный показатель. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) может использоваться при температуре, меняющейся в пределах от -50 до 150 °C. Изделие поставляется в шприце. Этот тип фасовки предполагает высокий уровень удобства нанесения термопасты. Количество термопасты (2 г) достаточно для стандартных условий использования. Шприц с термопастой надежно упакован. На упаковке размещена сопутствующая информация.

Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Описание
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) станет отличным выбором для пользователей, желающих собрать систему высокого уровня. Вы сможете обеспечить нужный уровень качества теплоотвода с поверхности корпуса процессора, рассчитанного на высокий уровень производительности. Термопаста характеризуется теплопроводностью, равной 8.5 Вт/(м·К). Это значительный показатель. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) может использоваться при температуре, меняющейся в пределах от -50 до 150 °C. Изделие поставляется в шприце. Этот тип фасовки предполагает высокий уровень удобства нанесения термопасты. Количество термопасты (2 г) достаточно для стандартных условий использования. Шприц с термопастой надежно упакован. На упаковке размещена сопутствующая информация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B) - по цене 650 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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