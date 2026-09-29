Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B)
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) станет отличным выбором для пользователей, желающих собрать систему высокого уровня. Вы сможете обеспечить нужный уровень качества теплоотвода с поверхности корпуса процессора, рассчитанного на высокий уровень производительности. Термопаста характеризуется теплопроводностью, равной 8.5 Вт/(м·К). Это значительный показатель. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) может использоваться при температуре, меняющейся в пределах от -50 до 150 °C. Изделие поставляется в шприце. Этот тип фасовки предполагает высокий уровень удобства нанесения термопасты. Количество термопасты (2 г) достаточно для стандартных условий использования. Шприц с термопастой надежно упакован. На упаковке размещена сопутствующая информация.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-625 3,5" черная (EX283580RUS)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКорзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитТермопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345R...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитРельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS)
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 45g 2019 Edition (ACTCP00024A)
Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-4 2g 2019 Edition (ACTCP00007B)