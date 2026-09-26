Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 512GB (AP512GAS2280Q4U-1)
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U [AP480GAS2280P4-1] с объемом 512 ГБ – оснащение для производительных игровых и универсальных компьютеров. Устройство соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми материнскими платами стационарных ПК, консолями PS5 и многими ноутбуками. Накопитель защищен от перегрева и падения производительности комплектным алюминиевым радиатором. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 x4. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1600000 ч. SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4U [AP480GAS2280P4-1] обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с. Соответствующий показатель для записи составляет 3000 МБ/с. Характеристики накопителя гарантируют высокую скорость выполнения файловых операций в любых играх, программах и операционных системах. Максимальный ресурс записи модели равен 350 ТБ. Это хороший показатель для SSD рассматриваемого объема. Накопитель рассчитан на частую переустановку программного обеспечения и регулярное резервное копирование данных.
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