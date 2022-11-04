Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка
Alma открывает совершенно новые двери для пианиста Ярона Германа. После десяти альбомов он здесь, погружается в пустоту и впервые предлагает нам полностью импровизированное произведение, одновременно ошеломляющий снимок настоящего и богатое отражение его прошлого. Напомним, что травма колена вынудила Германа завершить многообещающую баскетбольную карьеру. С шестнадцати лет он посвятил себя музыке. Обучение под руководством Офера Брейера побудило его принять целостное видение, в соответствии с которым изучение музыки является частью целого, включающего философию, психологию и математику. Таким образом, для него пианино находится в центре более глобальных размышлений, это спутник в путешествии, помогающий разгадать тайны мира. Этот творческий, плодовитый и нетрадиционный путь является основой для увлекательного и щедрого глобального размышления в его недавно опубликованной книге под названием Духовный КрУатиф. Мы иногда забываем, что на заре музыки, вплоть до конца 16 века, импровизация была в центре практики. Позже композиторы от Баха до Шопена, от Бетховена до Мессиана - все они создавали мелодии и изобретали гармонии на месте, которые иногда становились основой их шедевров. Именно по этому пути шел Герман, когда входил в студию, чтобы записать альбом Alma. Без какого-либо запланированного сценария он подтолкнул себя к тому, чтобы отпустить себя, прислушиваясь к тому, что говорит музыка, и открывая двери в пространства, до сих пор ему неизвестные.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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