Описание товара St. Vincent - Daddy's Home (0888072229556) виниловая пластинка

Daddys Home - лимитированное издание студийного альбома 2021 года St. Vincent. В поддержку альбома были выпущены синглы Pay Your Way in Pain и The Melting of the Sun. На запись альбома Кларк натолкнул выход из тюрьмы её отца, а также музыкальная сцена Нью-Йорка в первой половине 1970-х. Среди исполнителей, чьё творчество повлияло на стиль альбома - Дэвид Боуи и Принс. Релиз представлен на черном виниле. Энни Кларк (более известная как St. Vincent) - американская певица, автор-исполнитель, мультиинструменталистка и музыкант. После учёбы в музыкальном колледже Беркли, она начала свою карьеру в качестве участницы коллектива The Polyphonic Spree, а также концертного состава Суфьяна Стивенса, прежде чем образовала свою собственную группу в 2006 году. Работы St. Vincent получили признание у критиков за свой музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы софт-рока, экспериментального рока, электропопа и джаза. Её дебютный альбом Marry Me вышел в 2007 году, за которым последовал более успешный в коммерческом плане диск Actor (2009). В 2012 год она выпустила совместный альбом с Дэвидом Бирном под названием Love This Giant. Её четвёртый сольный альбом St. Vincent (2014) был признан альбомом года по версии ряда изданий, а также завоевал награду премии Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом. Её пятый студийный альбом Masseduction вышел 13 октября 2017 года на лейбле Loma Vista Recordings. В 2019 году был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом года, а песня Masseduction выиграла статуэтку в категории Лучшая рок-песня года.