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St. Vincent - Daddy's Home (0888072229556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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St. Vincent - Daddy's Home (0888072229556) виниловая пластинка

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St. Vincent - Daddy&#039;s Home (0888072229556) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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St. Vincent - Daddy's Home (0888072229556) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара St. Vincent - Daddy's Home (0888072229556) виниловая пластинка

Daddys Home - лимитированное издание студийного альбома 2021 года St. Vincent. В поддержку альбома были выпущены синглы Pay Your Way in Pain и The Melting of the Sun. На запись альбома Кларк натолкнул выход из тюрьмы её отца, а также музыкальная сцена Нью-Йорка в первой половине 1970-х. Среди исполнителей, чьё творчество повлияло на стиль альбома - Дэвид Боуи и Принс. Релиз представлен на черном виниле. Энни Кларк (более известная как St. Vincent) - американская певица, автор-исполнитель, мультиинструменталистка и музыкант. После учёбы в музыкальном колледже Беркли, она начала свою карьеру в качестве участницы коллектива The Polyphonic Spree, а также концертного состава Суфьяна Стивенса, прежде чем образовала свою собственную группу в 2006 году. Работы St. Vincent получили признание у критиков за свой музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы софт-рока, экспериментального рока, электропопа и джаза. Её дебютный альбом Marry Me вышел в 2007 году, за которым последовал более успешный в коммерческом плане диск Actor (2009). В 2012 год она выпустила совместный альбом с Дэвидом Бирном под названием Love This Giant. Её четвёртый сольный альбом St. Vincent (2014) был признан альбомом года по версии ряда изданий, а также завоевал награду премии Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом. Её пятый студийный альбом Masseduction вышел 13 октября 2017 года на лейбле Loma Vista Recordings. В 2019 году был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом года, а песня Masseduction выиграла статуэтку в категории Лучшая рок-песня года.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Daddys Home - лимитированное издание студийного альбома 2021 года St. Vincent. В поддержку альбома были выпущены синглы Pay Your Way in Pain и The Melting of the Sun. На запись альбома Кларк натолкнул выход из тюрьмы её отца, а также музыкальная сцена Нью-Йорка в первой половине 1970-х. Среди исполнителей, чьё творчество повлияло на стиль альбома - Дэвид Боуи и Принс. Релиз представлен на черном виниле. Энни Кларк (более известная как St. Vincent) - американская певица, автор-исполнитель, мультиинструменталистка и музыкант. После учёбы в музыкальном колледже Беркли, она начала свою карьеру в качестве участницы коллектива The Polyphonic Spree, а также концертного состава Суфьяна Стивенса, прежде чем образовала свою собственную группу в 2006 году. Работы St. Vincent получили признание у критиков за свой музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы софт-рока, экспериментального рока, электропопа и джаза. Её дебютный альбом Marry Me вышел в 2007 году, за которым последовал более успешный в коммерческом плане диск Actor (2009). В 2012 год она выпустила совместный альбом с Дэвидом Бирном под названием Love This Giant. Её четвёртый сольный альбом St. Vincent (2014) был признан альбомом года по версии ряда изданий, а также завоевал награду премии Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом. Её пятый студийный альбом Masseduction вышел 13 октября 2017 года на лейбле Loma Vista Recordings. В 2019 году был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом года, а песня Masseduction выиграла статуэтку в категории Лучшая рок-песня года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


St. Vincent - Daddy's Home (0888072229556) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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