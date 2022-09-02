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Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка

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Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Breaking Hearts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445961610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Breaking Hearts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка

Breaking Hearts - ремастированное переиздание студийного альбома Элтона Джона, первоначально выпущенного в 1984 году. Четыре сингла с этого альбома стали хитами в американском и британском хит-параде: Sad Songs (Say So Much), Who Wears These Shoes, In Neon и Passengers. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист, композитор и радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие популярной музыки. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Отзывы о товаре Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445961610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Breaking Hearts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Breaking Hearts - ремастированное переиздание студийного альбома Элтона Джона, первоначально выпущенного в 1984 году. Четыре сингла с этого альбома стали хитами в американском и британском хит-параде: Sad Songs (Say So Much), Who Wears These Shoes, In Neon и Passengers. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист, композитор и радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие популярной музыки. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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