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Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка

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Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка - фото 1
Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.02.2023
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
Norm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка - фото 1
  • Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092781618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.02.2023
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
Norm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом канадского музыканта Энди Шауфа. Он был выпущен 10 февраля 2023 года под названием Anti-.

Отзывы о товаре Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092781618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.02.2023
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
Norm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Восьмой студийный альбом канадского музыканта Энди Шауфа. Он был выпущен 10 февраля 2023 года под названием Anti-.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andy Shauf - Norm (8714092781618) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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