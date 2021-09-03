Porcupine Tree - The Incident (0802644826219) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Porcupine Tree - The Incident (0802644826219) виниловая пластинка
«The Incident» — десятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Он был выпущен в виде двойного альбома 14 сентября 2009 года на лейбле Roadrunner Records. Пластинка была номинирована на премию Грэмми за лучший альбом с объемным звуком и попала в топ-25 альбомных чартов США и Великобритании. Это был последний релиз с участием Колина Эдвина на басу, а также последний релиз группы перед длительным перерывом, который продлился до 2021 года. Porcupine Tree — английская рок-группа, созданная музыкантом Стивеном Уилсоном в 1987 году. В течение более чем двадцатилетней карьеры они заслужили признание критиков и коллег-музыкантов, приобрели культовый статус и оказали влияние на новых исполнителей. Группа сделала карьеру на определенном расстоянии от мейнстрима, и такие издания, как Classic Rock и PopMatters, описывают ее как «самую важную группу, о которой вы никогда не слышали!». Группа начиналась как сольный проект Уилсона, который изначально сам создавал всю музыку для проекта. Однако к концу 1993 года он захотел работать в группе, пригласив соавторов, Ричарда Барбьери в качестве клавишника, Колина Эдвина в качестве басиста и Криса Мейтленда в качестве барабанщика, чтобы сформировать первый постоянный состав. С Уилсоном в качестве ведущего вокалиста и гитариста этот состав оставался до февраля 2002 года, когда Мейтленд покинул группу, а Гэвин Харрисон был нанят на его место. Раннее звучание Porcupine Tree напоминало различные стили психоделического рока, спейс-рока и экспериментального рока, а затем переместилось в сторону более прогрессивного / космического рока, сравнимого с направлением Pink Floyd. После подписания контракта с лейблом Kscope в конце 1990-х группа начала приближаться по стилю к более популярному альтернативному року. К началу 2000-х команда подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и снова изменила свое звучание, на этот раз в сторону прогрессивного металла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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