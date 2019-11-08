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The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка

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The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 1
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 2
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 3
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 4
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 5
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 6
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 7
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.11.2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Zenyatta Mondatta
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 1
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 2
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 3
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 4
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 5
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 6
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 7
  • The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602508046131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.11.2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Zenyatta Mondatta
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка

Переиздание третьего студийного альбома английской группы The Police, вышедшего в 1980 году. Британская рок-группа The Police образовалась в 1977 году и стала известна как первая команда новой волны, которой удалось достичь большого успеха. Трио состояло из Гордона Самнера (Стинга), Энди Саммерса и Стюарта Коупленда, а играли они рок с элементами джаза, панка и регги. В активе коллектива 50 миллионов копий проданных пластинок, наиболее удачным оказался альбом 1983 года Synchronicity (8 миллионов копий). Журнал Rolling Stone присвоил группе 70 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времен, четыре пластинки попали в список 500 величайших альбомов всех времён все того же издания. Также название группы значится в Зале славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602508046131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.11.2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Zenyatta Mondatta
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Переиздание третьего студийного альбома английской группы The Police, вышедшего в 1980 году. Британская рок-группа The Police образовалась в 1977 году и стала известна как первая команда новой волны, которой удалось достичь большого успеха. Трио состояло из Гордона Самнера (Стинга), Энди Саммерса и Стюарта Коупленда, а играли они рок с элементами джаза, панка и регги. В активе коллектива 50 миллионов копий проданных пластинок, наиболее удачным оказался альбом 1983 года Synchronicity (8 миллионов копий). Журнал Rolling Stone присвоил группе 70 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времен, четыре пластинки попали в список 500 величайших альбомов всех времён все того же издания. Также название группы значится в Зале славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Police - Zenyatta Mondatta (0602508046131) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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