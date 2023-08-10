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Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка

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Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка - фото 1
Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка - фото 2
Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Planet P Project
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка - фото 1
  • Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка - фото 2
  • Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0630428039513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Planet P Project
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Static, King For A Day, I Wont Wake Up, Top Of The World, Armageddon, Why Me?, Power Tools, Send It In A Letter, Adam And Eve, Only You And Me, Tranquility Base
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка

Переиздание первого альбома Тони Кэри и проекта Planet P Project, изначально выпущенного в 1983 году. По словам музыкального сайта AllMusic альбом имеет "типичный для того времени нагруженный синтезаторами стиль", но при этом "с кивком в сторону прогрессивного рока из предшествующего десятилетия". Сингл "Why Me?" был очень успешен благодаря тяжёлой ротации клипа к нему на MTV. В США в журнале "Билборд" песня не только попала в первую десятку в специализированном песенном рок-чарте, но и вошла в попсовую "Горячую сотню" (Hot 100). Следующий сингл "Static" также был довольно популярен на радио и попал в специализированный песенный рок-чарт американского журнала Billboard. Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer". Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партнерстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка

10.08.2023
Олег

Достоинства:
Planet P Project - дебютный одноименный альбом проекта Planet P Project , выпущенный в 1983 году. Это лимитированное ремастированное переиздание на бирюзово-мраморном виниле 2020 года . Синглы с этого альбома"Why Me?" и "Static" стали очень популярны . По оформлению и звуку нет никаких нареканий .

Недостатки:
Пока не выявил .

Комментарий:
Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри . Он наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах . Потом Тони начал сольную карьеру в Западной Германии . В начале 1980-х годов стал популярен с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer".
Planet P Project - Кэри организовал в начале 1980-х годов вместе с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни и почти все музыкальные партии Кэри играл сам .
Пластинка понравилась , рекомендую .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0630428039513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Planet P Project
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Static, King For A Day, I Wont Wake Up, Top Of The World, Armageddon, Why Me?, Power Tools, Send It In A Letter, Adam And Eve, Only You And Me, Tranquility Base
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание первого альбома Тони Кэри и проекта Planet P Project, изначально выпущенного в 1983 году. По словам музыкального сайта AllMusic альбом имеет "типичный для того времени нагруженный синтезаторами стиль", но при этом "с кивком в сторону прогрессивного рока из предшествующего десятилетия". Сингл "Why Me?" был очень успешен благодаря тяжёлой ротации клипа к нему на MTV. В США в журнале "Билборд" песня не только попала в первую десятку в специализированном песенном рок-чарте, но и вошла в попсовую "Горячую сотню" (Hot 100). Следующий сингл "Static" также был довольно популярен на радио и попал в специализированный песенный рок-чарт американского журнала Billboard. Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer". Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партнерстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.08.2023
Олег

Достоинства:
Planet P Project - дебютный одноименный альбом проекта Planet P Project , выпущенный в 1983 году. Это лимитированное ремастированное переиздание на бирюзово-мраморном виниле 2020 года . Синглы с этого альбома"Why Me?" и "Static" стали очень популярны . По оформлению и звуку нет никаких нареканий .

Недостатки:
Пока не выявил .

Комментарий:
Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри . Он наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах . Потом Тони начал сольную карьеру в Западной Германии . В начале 1980-х годов стал популярен с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer".
Planet P Project - Кэри организовал в начале 1980-х годов вместе с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни и почти все музыкальные партии Кэри играл сам .
Пластинка понравилась , рекомендую .


Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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