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Lisa Gerrard & Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lisa Gerrard & Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка

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Lisa Gerrard &amp; Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка - фото 1
Lisa Gerrard &amp; Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка - фото 2
Lisa Gerrard &amp; Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.05.2021
Исполнитель
Lisa Gerrard
Альбом (сингл)
Burn
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lisa Gerrard &amp; Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка - фото 1
  • Lisa Gerrard &amp; Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка - фото 2
  • Lisa Gerrard &amp; Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624479
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Curve, Schubert Music
Barcode
[4260472170458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.05.2021
Исполнитель
Lisa Gerrard
Альбом (сингл)
Burn
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lisa Gerrard & Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка

Участники Dead Can Dance Лиза Джеррард и Джулс Максвелл объединились под новым видом с Джеймсом Чепменом (MAPS) для создания студийного альбома под названием ‘Burn’. Путь записи начался более семи лет назад, когда Лиза познакомилась с ирландским театральным композитором Джулсом Максвеллом, прежде чем впервые поработать вместе. Релиз ‘Burn’ намечен на 7 мая 2021 года на лейбле Atlantic Curve. Говоря об истоках альбома, Лиза Джеррард объясняет: “Я с большим удовольствием делюсь этим сотрудничеством с Джулс Максвелл. Джулс и я начали наше творческое путешествие с Dead Can Dance. Мы поняли, что можем соединиться с помощью импровизации и что музыкальное исследование продолжает развиваться с этой нынешней работой ”. Хотя эта пластинка является новым релизом, ее начало восходит к 2012 году во время мирового тура Dead Can Dance в том году. Первоначально привлеченный в качестве клавишника на концертах, Джулс Максвелл помог создать новую песню с Лизой Джеррард под названием ‘Rising Of The Moon’, которая исполнялась на бис в конце каждого концерта. К моменту завершения тура в Чили в 2013 году между ними двумя начала развиваться сильная близость, и в последующие годы появились дополнительные возможности для сотрудничества друг с другом. В 2015 году, когда Максвелла попросили представить песни для болгарского хора Тайна болгарских голосов (Le Myst?re des Voix Bulgares), он предложил Джеррард написать материал в соавторстве и отправился в Австралию, чтобы поработать с ней в ее домашней студии. Пара выпустила четыре новые песни для этого релиза, а также строительные блоки для этого нового совместного предприятия.

Отзывы о товаре Lisa Gerrard & Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Curve, Schubert Music
Barcode
[4260472170458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.05.2021
Исполнитель
Lisa Gerrard
Альбом (сингл)
Burn
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Участники Dead Can Dance Лиза Джеррард и Джулс Максвелл объединились под новым видом с Джеймсом Чепменом (MAPS) для создания студийного альбома под названием ‘Burn’. Путь записи начался более семи лет назад, когда Лиза познакомилась с ирландским театральным композитором Джулсом Максвеллом, прежде чем впервые поработать вместе. Релиз ‘Burn’ намечен на 7 мая 2021 года на лейбле Atlantic Curve. Говоря об истоках альбома, Лиза Джеррард объясняет: “Я с большим удовольствием делюсь этим сотрудничеством с Джулс Максвелл. Джулс и я начали наше творческое путешествие с Dead Can Dance. Мы поняли, что можем соединиться с помощью импровизации и что музыкальное исследование продолжает развиваться с этой нынешней работой ”. Хотя эта пластинка является новым релизом, ее начало восходит к 2012 году во время мирового тура Dead Can Dance в том году. Первоначально привлеченный в качестве клавишника на концертах, Джулс Максвелл помог создать новую песню с Лизой Джеррард под названием ‘Rising Of The Moon’, которая исполнялась на бис в конце каждого концерта. К моменту завершения тура в Чили в 2013 году между ними двумя начала развиваться сильная близость, и в последующие годы появились дополнительные возможности для сотрудничества друг с другом. В 2015 году, когда Максвелла попросили представить песни для болгарского хора Тайна болгарских голосов (Le Myst?re des Voix Bulgares), он предложил Джеррард написать материал в соавторстве и отправился в Австралию, чтобы поработать с ней в ее домашней студии. Пара выпустила четыре новые песни для этого релиза, а также строительные блоки для этого нового совместного предприятия.
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