Top.Mail.Ru
The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Stardust We Are
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624460
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка
6 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587069414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Stardust We Are
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка

Stardust We Are - это третий студийный альбом прогрессив-рок-группы The Flower Kings, который был выпущен в 1997 году. Это первый студийный альбом группы на двух компакт-дисках, включающий эпическую композицию и заглавный трек Stardust We Are, который с тех пор стал одной из фирменных песен команды. Издание на 3LP+2CD. The Flower Kings — шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом для работы над его сольным альбомом «The Flower King». В итоге за девятнадцать лет ребята выпустили около 30 часов музыки! Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся композиции написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме «Flower Power» выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока — почти 60-минутное произведение «Garden of Dreams», состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать «Retropolis» и «Back in the World of Adventures»).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587069414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Stardust We Are
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
нет
Описание
Stardust We Are - это третий студийный альбом прогрессив-рок-группы The Flower Kings, который был выпущен в 1997 году. Это первый студийный альбом группы на двух компакт-дисках, включающий эпическую композицию и заглавный трек Stardust We Are, который с тех пор стал одной из фирменных песен команды. Издание на 3LP+2CD. The Flower Kings — шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом для работы над его сольным альбомом «The Flower King». В итоге за девятнадцать лет ребята выпустили около 30 часов музыки! Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся композиции написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме «Flower Power» выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока — почти 60-минутное произведение «Garden of Dreams», состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать «Retropolis» и «Back in the World of Adventures»).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...