The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пластинка
Stardust We Are - это третий студийный альбом прогрессив-рок-группы The Flower Kings, который был выпущен в 1997 году. Это первый студийный альбом группы на двух компакт-дисках, включающий эпическую композицию и заглавный трек Stardust We Are, который с тех пор стал одной из фирменных песен команды. Издание на 3LP+2CD. The Flower Kings — шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом для работы над его сольным альбомом «The Flower King». В итоге за девятнадцать лет ребята выпустили около 30 часов музыки! Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся композиции написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме «Flower Power» выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока — почти 60-минутное произведение «Garden of Dreams», состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать «Retropolis» и «Back in the World of Adventures»).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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