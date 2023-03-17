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Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка

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Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка - фото 2
Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.03.2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
End Times
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка - фото 1
  • Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка - фото 2
  • Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624421
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
E Works
Barcode
[5400863059156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.03.2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
End Times
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом американской рок-группы Eels, выпущенный 19 января 2010 года. Конец времен - второй в трилогии концептуальных альбомов, начиная с Hombre Lobo 2009 года и заканчивая Tomorrow Morning, выпущенным позднее в 2010 году.

Отзывы о товаре Eels - End Times (5400863059156) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
E Works
Barcode
[5400863059156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.03.2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
End Times
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом американской рок-группы Eels, выпущенный 19 января 2010 года. Конец времен - второй в трилогии концептуальных альбомов, начиная с Hombre Lobo 2009 года и заканчивая Tomorrow Morning, выпущенным позднее в 2010 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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