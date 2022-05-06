Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка
Открытые уши и непредубежденный разум - вот сущность певца, гитариста и автора песен Роберта Крэя, чья карьера простиралась от истоков блюза до вершин рока, с 1980-х годов по сегодняшний день. Он вырос, слушая евангелие Пяти слепых мальчиков из Миссисипи, соул Бобби Блэнда, рок-гитару Джими Хендрикса и поп-музыку the Beatles. Выпущенный в 2012 году, NothinBut Love стал 16-м студийным альбомом ветерана соул-блюза и был спродюсирован Кевином Ширли (Джо Бонамасса, Бет Харт, Раш). Его мягкий, приятный голос и узнаваемая игра наводят на мысль об историях любви и разрушенных отношениях наряду со свингом биг-бэнда и рок-н-роллом. Такие песни, как девятиминутная Im Done Crying, по-прежнему звучат классически и современно, а в Side Dish по-прежнему присутствует тот заразительный, неотразимый свинг. Спродюсированный американским мультиинструменталистом, композитором, музыкальным директором, лауреатом премии Грэмми и давним другом Cray Стивом Джорданом (Джон Майер, Кит Ричардс) и впервые выпущенный в 2014 году, альбом In My Soul демонстрирует Cray с наилучшей стороны с выдающейся коллекцией из десяти соул- и блюзовых треков под влиянием Staxx и Chess, которые демонстрируют его фирменную игру на гитаре и исключительный вокал.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитОкуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) вини...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (0198029995916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитEros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) винило...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитOST - Stranger Things Vol. 4 (0196587001018) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка