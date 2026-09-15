Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка
In My Soul - переиздание семнадцатого студийного альбома группы блюз-рокового гитариста и певца Роберта Крея, выпущенного в 2014 году. Он был спродюсирован Стивом Джорданом, который также играл на ударных и перкуссии. На альбоме представлены как собственные композиции Крея, так и кавер-версии классических соул-песен, таких как Nobody’s Fault But Mine Отиса Реддинга и Your Good Thing Is About To End Айзека Хэйза и Дэвида Портера. Лимитированное издание представлено на светло-синем виниле. Роберт Крей - американский блюзовый гитарист и певец. Является 5-кратным обладателем премии Грэмми, всего же номинировался на неё 15 раз. Альбомы выпускает как под своим личным именем, так и в составе своей собственной группы The Robert Cray Band. В 1987 году альбом Крея Strong Persuader достиг 13-го места в американском национальном чарте, что в век синтезаторов для блюзовой пластинки было беспрецедентно высоким результатом. Этот альбом и по сей день остаётся самым популярным альбомом исполнителя, на концертах зрители до сих пор просят исполнить некоторые песни с него. За Strong Persuader Крей тогда получил Грэмми, а благодаря синглу Smoking Gun стал известным среди самой широкой публики. В 2011 году Роберт Крей был принят в Зал славы блюза, в 57 лет став одним из самых молодых удостоившихся этой чести живых легенд.
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