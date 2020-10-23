Top.Mail.Ru
Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка

Студийный альбом 2020 года американского блюз-рок гитариста Джо Бонамассы. Сам музыкант оценивает этот альбом, как осуществление всего, что нужно было успеть сделать в жизни. В записи альбома приняли участие британские музыканты: Берни Марсден (бывший участник группы Whitesnake), Пит Браун (автор песен Cream) и другие заслуженные артисты. Запись сделана легендарной лондонской студии Abbey Road. Лимитированное издание в формате арт-бука (стилизация под выпускной альбом) содержит 48-страничный буклет с иллюстрациями, фотографиями и эксклюзивными эссе. Джо Бонамасса родился в Нью-Хартфорде, штат Нью-Йорк, 8 мая 1977 года. Впервые он взял в руки гитару в возрасте четырех лет. В 10 лет он уже начал выступать публично, а в 12 открывал концерт самого Би Би Кинга. В 2000 году Джо Бонамасса записал первую сольную пластинку A New Day Yesterday и затем плодотворно работал, выпуская каждый год по альбому и активно гастролируя. Джо организовал собственный проект Bloodline. Бонамасса выпускает как сольные пластинки, так и вместе с другими музыкантами.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Royal Tea
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Описание
Студийный альбом 2020 года американского блюз-рок гитариста Джо Бонамассы. Сам музыкант оценивает этот альбом, как осуществление всего, что нужно было успеть сделать в жизни. В записи альбома приняли участие британские музыканты: Берни Марсден (бывший участник группы Whitesnake), Пит Браун (автор песен Cream) и другие заслуженные артисты. Запись сделана легендарной лондонской студии Abbey Road. Лимитированное издание в формате арт-бука (стилизация под выпускной альбом) содержит 48-страничный буклет с иллюстрациями, фотографиями и эксклюзивными эссе. Джо Бонамасса родился в Нью-Хартфорде, штат Нью-Йорк, 8 мая 1977 года. Впервые он взял в руки гитару в возрасте четырех лет. В 10 лет он уже начал выступать публично, а в 12 открывал концерт самого Би Би Кинга. В 2000 году Джо Бонамасса записал первую сольную пластинку A New Day Yesterday и затем плодотворно работал, выпуская каждый год по альбому и активно гастролируя. Джо организовал собственный проект Bloodline. Бонамасса выпускает как сольные пластинки, так и вместе с другими музыкантами.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая пластинка – стоимость товара 7100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...