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Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт

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Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 2
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 3
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 4
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 5
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 6
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 7
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 8
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 9
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 10
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 11
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 12
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 13
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 14
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 15
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 16
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 17
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 18
Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя, Вт
1500
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 2
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 3
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 4
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 5
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 6
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 7
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 8
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 9
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 10
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 11
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 12
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 13
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 14
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 15
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 16
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 17
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 18
  • Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622384
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя, Вт
1500
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х28
Вес, кг.
11.28

Описание товара Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт

Добейтесь идеального вида вашего участка с помощью электрической роторной газонокосилки Starwind ELM-1500. Этот надежный и удобный инструмент поможет быстро сделать газон на участке идеально ровным. Starwind ELM-1500 оснащен электрическим двигателем мощностью 1500 Вт и частотой вращения до 3500 об/мин. – достаточными для скашивания даже густой травы. Режущим элементом у данной модели является роторный нож, а диаметр кошения равен 370 мм. Прибор имеет пять уровней скашивания травы: 25, 38, 50, 65 и 75 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник, предусмотренный на задней части ELM-1500. Он вмешает до 35 л травы и оборудован удобной эргономичной ручкой, облегчающей его опустошение. Рукоять же самого прибора имеет складное строение, что значительно облегчает хранение ELM-1500. Рычаг для активации косилки встроен в верхнюю её часть таким образом, чтобы до него легко можно было дотянуться пальцами. Для более безопасной эксплуатации, газонокосилка также оснащена системой защиты от случайного запуска. Легкому и удобному управлению ELM-1500 способствует наличие у косилки сразу четырёх колес и ее небольшой вес. Starwind ELM-1500 – это надежное, эффективное и удобное решение для ухода за вашим газоном. Подарите своему газону идеальный вид с этой универсальной газонокосилкой!



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Starwind ELM-1500 1500Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя, Вт
1500
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Развернуть
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Добейтесь идеального вида вашего участка с помощью электрической роторной газонокосилки Starwind ELM-1500. Этот надежный и удобный инструмент поможет быстро сделать газон на участке идеально ровным. Starwind ELM-1500 оснащен электрическим двигателем мощностью 1500 Вт и частотой вращения до 3500 об/мин. – достаточными для скашивания даже густой травы. Режущим элементом у данной модели является роторный нож, а диаметр кошения равен 370 мм. Прибор имеет пять уровней скашивания травы: 25, 38, 50, 65 и 75 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник, предусмотренный на задней части ELM-1500. Он вмешает до 35 л травы и оборудован удобной эргономичной ручкой, облегчающей его опустошение. Рукоять же самого прибора имеет складное строение, что значительно облегчает хранение ELM-1500. Рычаг для активации косилки встроен в верхнюю её часть таким образом, чтобы до него легко можно было дотянуться пальцами. Для более безопасной эксплуатации, газонокосилка также оснащена системой защиты от случайного запуска. Легкому и удобному управлению ELM-1500 способствует наличие у косилки сразу четырёх колес и ее небольшой вес. Starwind ELM-1500 – это надежное, эффективное и удобное решение для ухода за вашим газоном. Подарите своему газону идеальный вид с этой универсальной газонокосилкой!


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Доставка
Отзывы


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