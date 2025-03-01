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Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)

11 Отзывы
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Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 1
Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 2
Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 3
Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
  • Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 1
  • Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 2
  • Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 3
  • Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)
6 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
56х40х30
Вес, кг.
7.5

Описание товара Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)

Сетевая газонокосилка STEHER 1300 Вт LM-33-1300 используется для кошения газонной травы на садовых участках и придомовых территориях. В комплект входит вместительный травоборник, для простоты его съема и установки предусмотренна рукоятка. Благодаря питанию от электросети газонокосилка не выделяет вредных для человека и окружающей среды выхлопов. Складная рукоятка позволяет экономить место во время хранения и транспортировки инструмента.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)

Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока нравится, но ещё не пользовались.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
женская машинка, сама собрала и сама косила, умненькая, мощная,старается даже кочки скосить, только сильнее урчит. выглядит как детская игрушка, но работает по взрослому!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая газонокосилка, легкая, маневренная, за свою цену замечательная.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Лариса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая,удобная,нож отличный,покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Рыбицкий Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Собирается просто. Очень легкая. Косит хорошо. Очень хлипкий контейнер для сбора травы.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично стрижет. Достаточно мощная. Контейнер для травы пластиковый - жёсткий.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Сожалею что не купил раньше.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовалась, но собрала без трудностей и выглядит очень прилично.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, газонокосилка классная, достаточно мощная, по приемлемой цене. Но крепления на колеса оставляют желать лучшего, уважаемый производитель замените крепления на более практичные, существующие постоянно выпадают на всех колесах, или я что-то не понимаю...к так все остальное достаточно хорошо для своей стоимости)
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень легкая, управляется одной рукой. Ножи пришлось точить.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший внешний вид, недорого, косит хорошо, проста в сборке и эксплуатации.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Развернуть
Тип аккумулятора
нет
Описание
Сетевая газонокосилка STEHER 1300 Вт LM-33-1300 используется для кошения газонной травы на садовых участках и придомовых территориях. В комплект входит вместительный травоборник, для простоты его съема и установки предусмотренна рукоятка. Благодаря питанию от электросети газонокосилка не выделяет вредных для человека и окружающей среды выхлопов. Складная рукоятка позволяет экономить место во время хранения и транспортировки инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока нравится, но ещё не пользовались.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
женская машинка, сама собрала и сама косила, умненькая, мощная,старается даже кочки скосить, только сильнее урчит. выглядит как детская игрушка, но работает по взрослому!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая газонокосилка, легкая, маневренная, за свою цену замечательная.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Лариса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая,удобная,нож отличный,покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Рыбицкий Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Собирается просто. Очень легкая. Косит хорошо. Очень хлипкий контейнер для сбора травы.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично стрижет. Достаточно мощная. Контейнер для травы пластиковый - жёсткий.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Сожалею что не купил раньше.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовалась, но собрала без трудностей и выглядит очень прилично.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, газонокосилка классная, достаточно мощная, по приемлемой цене. Но крепления на колеса оставляют желать лучшего, уважаемый производитель замените крепления на более практичные, существующие постоянно выпадают на всех колесах, или я что-то не понимаю...к так все остальное достаточно хорошо для своей стоимости)
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень легкая, управляется одной рукой. Ножи пришлось точить.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший внешний вид, недорого, косит хорошо, проста в сборке и эксплуатации.


Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - по цене 6130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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