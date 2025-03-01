Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб.
В наличии
Код товара: 658395
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
56х40х30
Вес, кг.
7.5
Описание товара Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)
Сетевая газонокосилка STEHER 1300 Вт LM-33-1300 используется для кошения газонной травы на садовых участках и придомовых территориях. В комплект входит вместительный травоборник, для простоты его съема и установки предусмотренна рукоятка. Благодаря питанию от электросети газонокосилка не выделяет вредных для человека и окружающей среды выхлопов. Складная рукоятка позволяет экономить место во время хранения и транспортировки инструмента.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Развернуть
Тип аккумулятора
нет
Сетевая газонокосилка STEHER 1300 Вт LM-33-1300 используется для кошения газонной травы на садовых участках и придомовых территориях. В комплект входит вместительный травоборник, для простоты его съема и установки предусмотренна рукоятка. Благодаря питанию от электросети газонокосилка не выделяет вредных для человека и окружающей среды выхлопов. Складная рукоятка позволяет экономить место во время хранения и транспортировки инструмента.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
Достоинства:
Комментарий:
Пока нравится, но ещё не пользовались.
Достоинства:
Комментарий:
женская машинка, сама собрала и сама косила, умненькая, мощная,старается даже кочки скосить, только сильнее урчит. выглядит как детская игрушка, но работает по взрослому!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая газонокосилка, легкая, маневренная, за свою цену замечательная.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая,удобная,нож отличный,покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Собирается просто. Очень легкая. Косит хорошо. Очень хлипкий контейнер для сбора травы.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично стрижет. Достаточно мощная. Контейнер для травы пластиковый - жёсткий.
Достоинства:
Комментарий:
Сожалею что не купил раньше.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовалась, но собрала без трудностей и выглядит очень прилично.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, газонокосилка классная, достаточно мощная, по приемлемой цене. Но крепления на колеса оставляют желать лучшего, уважаемый производитель замените крепления на более практичные, существующие постоянно выпадают на всех колесах, или я что-то не понимаю...к так все остальное достаточно хорошо для своей стоимости)
Достоинства:
Комментарий:
Очень легкая, управляется одной рукой. Ножи пришлось точить.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший внешний вид, недорого, косит хорошо, проста в сборке и эксплуатации.
Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300) - по цене 6130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка сетевая 1300Вт, ш/с 33cм, STEHER (LM-33-1300)
Достоинства:
Комментарий:
Пока нравится, но ещё не пользовались.
Достоинства:
Комментарий:
женская машинка, сама собрала и сама косила, умненькая, мощная,старается даже кочки скосить, только сильнее урчит. выглядит как детская игрушка, но работает по взрослому!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая газонокосилка, легкая, маневренная, за свою цену замечательная.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая,удобная,нож отличный,покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Собирается просто. Очень легкая. Косит хорошо. Очень хлипкий контейнер для сбора травы.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично стрижет. Достаточно мощная. Контейнер для травы пластиковый - жёсткий.
Достоинства:
Комментарий:
Сожалею что не купил раньше.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовалась, но собрала без трудностей и выглядит очень прилично.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, газонокосилка классная, достаточно мощная, по приемлемой цене. Но крепления на колеса оставляют желать лучшего, уважаемый производитель замените крепления на более практичные, существующие постоянно выпадают на всех колесах, или я что-то не понимаю...к так все остальное достаточно хорошо для своей стоимости)
Достоинства:
Комментарий:
Очень легкая, управляется одной рукой. Ножи пришлось точить.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший внешний вид, недорого, косит хорошо, проста в сборке и эксплуатации.