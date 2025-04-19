Газонокосилка сетевая ЗУБР 1300 Вт ГС-33-1310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%7 490 руб. 10 000 руб.
В наличии
Код товара: 612749
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 490 руб. -25%
10 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
620x380x270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х31
Вес, кг.
9
Описание товара Газонокосилка сетевая ЗУБР 1300 Вт ГС-33-1310
Сетевая газонокосилка ЗУБР ГС-33-1310 - легкий инструмент для ухода за приусадебным участком. Расширенная функциональность, современный дизайн и простота работы. Применяется для подстригания травы при уходе за газоном (с вращающимся ножом). Имеет функции кошения со сбором травы и регулировки высоты кошения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя, Вт
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
620x380x270
Страна производитель
Китай
Сетевая газонокосилка ЗУБР ГС-33-1310 - легкий инструмент для ухода за приусадебным участком. Расширенная функциональность, современный дизайн и простота работы. Применяется для подстригания травы при уходе за газоном (с вращающимся ножом). Имеет функции кошения со сбором травы и регулировки высоты кошения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в заводской упаковке. все отлично. собрали работает. из-за дождей не удалось опробовать на газоне.
Достоинства:
Комментарий:
Поработала немного но довольна ею
Достоинства:
Комментарий:
Газонокосилка хорошая, легкая, удобная в управлении. Не нравиться. , что при наполнении травосборника начинается заваливаться , приходится его очищать. Как недостаток - высота колес регулируется вручную, передние колеса практически на ощупь. Но цена за такую цену, долго быть что- то такое. В целом советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень легкий, хорошо косит Минусы: Маленький , охватывает маленькую площадь хотелось побольше
Достоинства:
Комментарий:
Отзыв: К работе нет претензий, не шумная. Вчера пришла, сегодня косили-результат: отвалилось колесо! При сборке сразу придумывайте что-то со шпилькой которая держит колесо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в полной комплектации. Небольшая, но удобная. Удобно работать на небольших участках.
Газонокосилка сетевая ЗУБР 1300 Вт ГС-33-1310 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка сетевая ЗУБР 1300 Вт ГС-33-1310
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в заводской упаковке. все отлично. собрали работает. из-за дождей не удалось опробовать на газоне.
Достоинства:
Комментарий:
Поработала немного но довольна ею
Достоинства:
Комментарий:
Газонокосилка хорошая, легкая, удобная в управлении. Не нравиться. , что при наполнении травосборника начинается заваливаться , приходится его очищать. Как недостаток - высота колес регулируется вручную, передние колеса практически на ощупь. Но цена за такую цену, долго быть что- то такое. В целом советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень легкий, хорошо косит Минусы: Маленький , охватывает маленькую площадь хотелось побольше
Достоинства:
Комментарий:
Отзыв: К работе нет претензий, не шумная. Вчера пришла, сегодня косили-результат: отвалилось колесо! При сборке сразу придумывайте что-то со шпилькой которая держит колесо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в полной комплектации. Небольшая, но удобная. Удобно работать на небольших участках.