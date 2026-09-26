Газонокосилка роторная Starwind ELM-1200 1200Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Starwind ELM-1200 1200Вт
Добейтесь идеального вида вашего участка с помощью электрической роторной газонокосилки Starwind ELM-1200. Этот надежный и удобный инструмент поможет быстро сделать газон на участке идеально ровным. Starwind ELM-1200 оснащен электрическим двигателем мощностью 1200 Вт и частотой вращения до 3200 об/мин. – достаточными для скашивания даже густой травы. Режущим элементом у данной модели является роторный нож, а диаметр кошения равен 320 мм. Прибор имеет три уровня скашивания травы: 25, 45 и 60 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник комбинированного типа – он предусмотрен на задней части ELM-1200. Он вмешает до 30 л травы и имеет встроенный индикатор заполнения. Также травосборник оборудован удобной и эргономичной ручкой, облегчающей его опустошение. Рукоять же самого прибора имеет складное строение, что значительно облегчает хранение ELM-1200. Рычаг для активации косилки встроен в правую её часть таким образом, чтобы до него легко можно было дотянуться пальцами. Для более безопасной эксплуатации, газонокосилка также оснащена системой защиты от случайного запуска. Легкому и удобному управлению ELM-1200 способствует наличие у косилки сразу четырёх колес и ее малый вес. Starwind ELM-1200 – это надежное, эффективное и удобное решение для ухода за вашим газоном. Подарите своему газону идеальный вид с этой универсальной газонокосилкой!
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
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