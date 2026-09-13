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Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109

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Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 1
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 2
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 3
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 4
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 5
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 6
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 7
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 8
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 9
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 10
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 11
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 12
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 13
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3100
Мощность электрического двигателя
1000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
60
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 9
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 10
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 11
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 12
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 13
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722837
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Характеристики

Бренд
TRUEGREEN
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3100
Мощность электрического двигателя
1000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
60
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
605x380x295 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х38х30
Вес, кг.
9.75

Описание товара Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109

Электрическая газонокосилка TRUEGREEN TG7A109 – это надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. С мощностью 1 кВт она обеспечивает эффективное скашивание травы на ширине 32 см, что позволяет быстро и качественно обрабатывать средние участки. Электродвигатель обеспечивает низкий уровень вибрации и простоту в обслуживании, а также снижает уровень шума до 96 дБ, что делает работу более комфортной. Газонокосилка оснащена регулируемой складной ручкой, что облегчает хранение и транспортировку. Высота скашивания регулируется в трех режимах, от 25 до 60 мм, что позволяет адаптировать устройство под разные условия. Корпус из металла и пластика обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Нейлоновый травосборник легко снимается и очищается, что упрощает уход за устройством. Газонокосилка весит всего 9,5 кг, что делает её удобной в использовании и перемещении.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые


Теги товара: Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109




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Характеристики
Бренд
TRUEGREEN
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3100
Мощность электрического двигателя
1000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
60
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
605x380x295 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка TRUEGREEN TG7A109 – это надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. С мощностью 1 кВт она обеспечивает эффективное скашивание травы на ширине 32 см, что позволяет быстро и качественно обрабатывать средние участки. Электродвигатель обеспечивает низкий уровень вибрации и простоту в обслуживании, а также снижает уровень шума до 96 дБ, что делает работу более комфортной. Газонокосилка оснащена регулируемой складной ручкой, что облегчает хранение и транспортировку. Высота скашивания регулируется в трех режимах, от 25 до 60 мм, что позволяет адаптировать устройство под разные условия. Корпус из металла и пластика обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Нейлоновый травосборник легко снимается и очищается, что упрощает уход за устройством. Газонокосилка весит всего 9,5 кг, что делает её удобной в использовании и перемещении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые


Теги товара: Электрические
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Отзывы


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