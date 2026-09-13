Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A109
Электрическая газонокосилка TRUEGREEN TG7A109 – это надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. С мощностью 1 кВт она обеспечивает эффективное скашивание травы на ширине 32 см, что позволяет быстро и качественно обрабатывать средние участки. Электродвигатель обеспечивает низкий уровень вибрации и простоту в обслуживании, а также снижает уровень шума до 96 дБ, что делает работу более комфортной. Газонокосилка оснащена регулируемой складной ручкой, что облегчает хранение и транспортировку. Высота скашивания регулируется в трех режимах, от 25 до 60 мм, что позволяет адаптировать устройство под разные условия. Корпус из металла и пластика обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Нейлоновый травосборник легко снимается и очищается, что упрощает уход за устройством. Газонокосилка весит всего 9,5 кг, что делает её удобной в использовании и перемещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические
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