Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM)
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622342
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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х4
Вес, г.
90
Описание товара Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM)
Сетевая карта Intel Pro PWLA8391GT - это современный Ethernet-адаптер, который обеспечит ваш компьютер интернетом. Скорость в сети превышает все ожидания - 1 Гбит/сек. Частота шины в 66 МГц дает возможность осуществлять передачу информации с высокой производительностью. А версия подключения PCI 2.3 сделает энергопотребление платы экономичным.
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Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI
Страна производитель
Китай
Сетевая карта Intel Pro PWLA8391GT - это современный Ethernet-адаптер, который обеспечит ваш компьютер интернетом. Скорость в сети превышает все ожидания - 1 Гбит/сек. Частота шины в 66 МГц дает возможность осуществлять передачу информации с высокой производительностью. А версия подключения PCI 2.3 сделает энергопотребление платы экономичным.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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