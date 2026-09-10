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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 Bypass PCIe2.1 x4 LREC9712HT-BP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 Bypass PCIe2.1 x4 LREC9712HT-BP

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9712HT-BP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354236
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
180

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 Bypass PCIe2.1 x4 LREC9712HT-BP

LREC9712HT-BP - это адаптер PCIe x4 Gigabit Copper One для обхода Ethernet на базе чипсета Intel I350, совместимый с разъемами PCIe x8 и x16. В обычном режиме порты являются независимыми интерфейсами. В режиме обхода все пакеты, полученные с одного порта, передаются на соседний порт. В режиме «Отключение» адаптер имитирует отключение кабеля коммутатора / маршрутизатора. В режиме байпаса соединения портов Ethernet отсоединяются от системы и переключаются на другой порт, чтобы создать перекрестную петлю соединения между портами Ethernet. Следовательно, в режиме обхода все пакеты, полученные от одного порта, передаются на соседний порт и наоборот. Эта функция позволяет обходить отказавшую систему и обеспечивает максимальное время работы сети. В режиме Disconnect адаптер имитирует отключение кабеля коммутатора / маршрутизатора. В режиме Disconnect коммутатор / маршрутизатор не обнаруживает партнера по соединению адаптера.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 Bypass PCIe2.1 x4 LREC9712HT-BP




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Описание
LREC9712HT-BP - это адаптер PCIe x4 Gigabit Copper One для обхода Ethernet на базе чипсета Intel I350, совместимый с разъемами PCIe x8 и x16. В обычном режиме порты являются независимыми интерфейсами. В режиме обхода все пакеты, полученные с одного порта, передаются на соседний порт. В режиме «Отключение» адаптер имитирует отключение кабеля коммутатора / маршрутизатора. В режиме байпаса соединения портов Ethernet отсоединяются от системы и переключаются на другой порт, чтобы создать перекрестную петлю соединения между портами Ethernet. Следовательно, в режиме обхода все пакеты, полученные от одного порта, передаются на соседний порт и наоборот. Эта функция позволяет обходить отказавшую систему и обеспечивает максимальное время работы сети. В режиме Disconnect адаптер имитирует отключение кабеля коммутатора / маршрутизатора. В режиме Disconnect коммутатор / маршрутизатор не обнаруживает партнера по соединению адаптера.
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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 Bypass PCIe2.1 x4 LREC9712HT-BP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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