Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
В наличии
Код товара: 554885
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
100
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28
Это двухпортовый двухпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 3.0 на базе чипсета ConnectX-4 LX, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 120 руб.2030 руб. в СплитСетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402P...
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 OCP3.0 LRES3023PT-OCP
-
В наличииЦена 12 500 руб.3125 руб. в СплитСетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28
-
В наличииЦена 17 600 руб.4400 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-...
-
В наличииЦена 20 310 руб.5078 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4....
-
В наличииЦена 20 660 руб.5165 руб. в СплитСетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3....
-
В наличииЦена 21 880 руб.5470 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28
-
В наличииЦена 25 020 руб.6255 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP...
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Это двухпортовый двухпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 3.0 на базе чипсета ConnectX-4 LX, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28 - по цене 7660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28