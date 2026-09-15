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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+

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Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 2
Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 3
Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 4
Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 2
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 3
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 4
  • Сетевой адаптер LR-Link 10GB FIBER 2SFP+ (LREC6822XF-2SFP+) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554878
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+
6 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
260

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+

Серверный адаптер LREC6822XF-2SFP + поддерживает подключение Ethernet с аппаратными механизмами разгрузки к оверлейным сетям (туннелирование), обеспечивает самое эффективное и гибкое решение для межсетевого соединения для серверов PCI Express Gen3, используемых в публичных и частных облаках, корпоративных центрах обработки данных и высокопроизводительных вычислениях (HPC). ). Кластерные базы данных для публичных и частных облаков, параллельная обработка, транзакционные сервисы и высокопроизводительные встроенные приложения ввода-вывода позволят значительно повысить производительность, что приведет к сокращению времени выполнения и снижению затрат на операцию. LREC6822XF-2SFP + также упрощает разработку системы, обслуживая несколько матриц с одной аппаратной конструкцией.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный адаптер LREC6822XF-2SFP + поддерживает подключение Ethernet с аппаратными механизмами разгрузки к оверлейным сетям (туннелирование), обеспечивает самое эффективное и гибкое решение для межсетевого соединения для серверов PCI Express Gen3, используемых в публичных и частных облаках, корпоративных центрах обработки данных и высокопроизводительных вычислениях (HPC). ). Кластерные базы данных для публичных и частных облаков, параллельная обработка, транзакционные сервисы и высокопроизводительные встроенные приложения ввода-вывода позволят значительно повысить производительность, что приведет к сокращению времени выполнения и снижению затрат на операцию. LREC6822XF-2SFP + также упрощает разработку системы, обслуживая несколько матриц с одной аппаратной конструкцией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+ - купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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