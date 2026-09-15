Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC6822XF-2SFP+
Серверный адаптер LREC6822XF-2SFP + поддерживает подключение Ethernet с аппаратными механизмами разгрузки к оверлейным сетям (туннелирование), обеспечивает самое эффективное и гибкое решение для межсетевого соединения для серверов PCI Express Gen3, используемых в публичных и частных облаках, корпоративных центрах обработки данных и высокопроизводительных вычислениях (HPC). ). Кластерные базы данных для публичных и частных облаков, параллельная обработка, транзакционные сервисы и высокопроизводительные встроенные приложения ввода-вывода позволят значительно повысить производительность, что приведет к сокращению времени выполнения и снижению затрат на операцию. LREC6822XF-2SFP + также упрощает разработку системы, обслуживая несколько матриц с одной аппаратной конструкцией.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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