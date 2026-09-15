Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 644381
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х33
Вес, г.
200
Описание товара Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8
Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8
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Бренд
Lr-Link
Страна производитель
Китай
Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8
Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8 - стоимость товара 2980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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