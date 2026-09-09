Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP
LREC9712HF-2SFP - это двухпортовый адаптер SFP Sever Fiber Ethernet PCIe x4 1 Гбит / с на базе чипсета Intel I350, совместимый с разъемами PCIe x8 и x16. Адаптер в основном используется на серверной рабочей станции, и его производительность была оптимизирована во время его разработки, что делает системный ввод-вывод более не узким местом в приложении высокопроизводительной сети. Адаптер можно сгруппировать вместе через два или четыре порта для расширения пропускной способности сети и обеспечения ее производительности. Он также может автоматически обнаруживать в режиме реального времени и комбинировать маршрут связи от неисправного порта с другими для непрерывного достижения высокопроизводительной связи.
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