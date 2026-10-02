Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP
Основанная на контроллере Intel I350 с интерфейсом PCIe 2.1 x4, эта карта предоставляет четыре независимых порта 1G SFP, поддерживающих оптоволоконные соединения 1000Base-SX/LX. Встроенное аппаратное ускорение разгружает процессор от задач сегментации TCP и вычисления контрольных сумм, освобождая ресурсы ЦП для обработки приложений. Поддержка стандарта IEEE 1588 PTP обеспечивает точную синхронизацию времени, необходимую для систем промышленной автоматизации и финансовых систем. Идеально подходящий для развертывания нескольких сетей на высокопроизводительных серверах, адаптер обеспечивает отказоустойчивость за счет агрегации каналов и автоматической маршрутизации при отказе. Это решение на базе Intel I350 обеспечивает надёжность корпоративного уровня для центров обработки данных и виртуализации.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT
-
В наличииЦена 6 690 руб.1673 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9714HT
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LREC9812BF-2SFP...
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитСетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
-
В наличииЦена 13 050 руб.3263 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28
-
В наличииЦена 16 050 руб.4013 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28
-
В наличииЦена 18 760 руб.4690 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-...
-
В наличииЦена 18 890 руб.4723 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4....
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитСетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3....
-
В наличииЦена 23 270 руб.5818 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP...
-
В наличииЦена 25 950 руб.6488 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP