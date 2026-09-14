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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9812AF-2SFP+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9812AF-2SFP+

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9812AF-2SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467298
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
200

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9812AF-2SFP+

Двухпортовая сетевая карта. Низкопрофильная

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9812AF-2SFP+




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Двухпортовая сетевая карта. Низкопрофильная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9812AF-2SFP+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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