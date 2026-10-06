Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
4800
Показатель скорости
PC5-38400
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622003
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Показатель скорости
PC5-38400
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH)
Модуль памяти Apacer 32GB DDR5 4800 DIMM CL40, 1.2V, 2048x8, RTL — это устройство для хранения данных в компьютере или ноутбуке. Оно используется для временного хранения информации, которая обрабатывается центральным процессором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 8G 3600Mhz (NTSDD4P36SP-08B)
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P3...
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 8Gb PC28800, 3600Mhz, (N...
-
В наличииЦена 8 510 руб.2128 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 8Gb 3200MHz (CT8G4SFRA32A)
-
В наличииЦена 8 510 руб.2128 руб. в СплитПамять оперативная Samsung DDR4 8GB UNB SODIMM 3200 (M471A1G44CB...
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитПамять оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01
-
В наличииЦена 8 770 руб.2193 руб. в СплитОперативная память Exegate Value 16GB 3200МГц (EX295579RUS)
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитПамять оперативная DDR3L Kingston 8Gb 1600MHz (KVR16LN11/8WP)
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 16GB 3200MHz SO-DIMM (AS16GGB32CS...
-
В наличииЦена 9 820 руб.2455 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3200MHz (PVE248G320C8)
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200Mhz PSD416G3...
-
В наличииЦена 9 930 руб.2483 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-16)
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Показатель скорости
PC5-38400
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Развернуть
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Модуль памяти Apacer 32GB DDR5 4800 DIMM CL40, 1.2V, 2048x8, RTL — это устройство для хранения данных в компьютере или ноутбуке. Оно используется для временного хранения информации, которая обрабатывается центральным процессором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH)