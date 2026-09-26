Описание товара Оперативная память QUMO, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков и компактных ПК, которым требуется недорогой, но эффективный апгрейд для решения повседневных задач. Увеличение объёма ОЗУ до 16 ГБ позволит комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, нетребовательными играми и лёгкими творческими приложениями. Он станет отличным решением для модернизации старой системы, где недостаток оперативной памяти стал основным узким местом, но не предназначен для энтузиастов разгона или сборки высокопроизводительных игровых рабочих станций.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных платформ, выпущенных в последние годы. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в портативные компьютеры, мини-ПК, моноблоки и некоторые компактные материнские платы. Очень важно помнить, что такой модуль физически не подойдёт к стандартным слотам DIMM в настольных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что для ноутбука является комфортным и достаточным уровнем для серьёзной многозадачности. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке со скоростными NVMe накопителями. Такой комплектации хватит, чтобы система не обращалась к медленному файлу подкачки даже при одновременной работе с графическим редактором, несколькими десятками вкладок и фоновыми приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для недорогих комплектов памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и указывает на достаточно высокую латентность. Рабочее напряжение обычно соответствует стандарту JEDEC, что гарантирует совместимость и стабильность в большинстве ноутбуков без дополнительных настроек. Стоит отметить, что в мобильных платформах профили автоматического разгона, такие как XMP, часто не поддерживаются, и память будет работать на максимальной частоте, которую разрешит процессор и чипсет.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и платформами, использующими процессоры Intel Core поколений 8-го и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее с поддержкой DDR4. Перед покупкой крайне важно уточнить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно именно частоту 3200 МГц и есть ли свободный слот для апгрейда. В некоторых ноутбуках память может быть распаяна на плате, и добавить модуль не получится, также часто встречается ограничение на максимальный объём на один слот.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является нормой для ноутбучной памяти. Это обеспечивает гарантированную совместимость с любым, даже самым тонким корпусом ноутбука, и исключает проблемы с установкой из-за нехватки пространства. Отсутствие радиатора не является минусом, так как в мобильных системах тепловыделение модулей ОЗУ невелико и штатной вентиляции обычно достаточно для стабильной работы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одной планки объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и скорость работы с данными, потребуется установить два идентичных модуля. Если в вашем ноутбуке два слота и уже стоит планка, например, на 8 ГБ, стоит задуматься о покупке комплекта из двух модулей для идеальной совместимости, так как смешивание разных планок иногда может привести к нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Также имейте в виду, что ноутбук может не поддерживать максимальную заявленную частоту 3200 МГц, и память будет работать на более низкой, определённой процессором. Этот модуль - оптимальный выбор для недорогого и простого увеличения оперативной памяти в ноутбуке до комфортного уровня. Если же вам нужна максимальная производительность для игр на встроенной графике или работы с большими массивами данных, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок для двухканального режима.