Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 2400MHz (PVS48G240C5S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным бюджетным решением для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он подходит для повседневных задач: работы с документами, веб-сёрфинга с множеством вкладок, просмотра видео и использования несложных приложений. Для современных требовательных игр, профессионального монтажа видео или работы с огромными базами данных одного такого модуля может быть недостаточно, но он станет надежной основой для нетребовательной системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое пришло на смену DDR3 и предлагает более высокую энергоэффективность и потенциал пропускной способности. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей материнской платой и процессором.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для большинства повседневных сценариев использования. Рабочая частота 2400 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы без заметных подтормаживаний в стандартных приложениях. Для игр и профессиональных задач прирост производительности от более высокой частоты DDR4 будет более ощутим, но в контексте офисного и домашнего ПК эта частота представляет собой оптимальный баланс между стоимостью и отзывчивостью системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая основную задержку CL, влияют на скорость отклика памяти на запросы процессора. Вместе с частотой 2400 МГц они обеспечивают предсказуемую и стабильную работу. Стандартное рабочее напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что ниже, чем у предыдущих поколений, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная модель, вероятно, работает на стандартных настройках JEDEC и может не иметь предустановленного профиля XMP для автоматического разгона, что делает её простым и надежным plug-and-play решением.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром платформ, поддерживающих DDR4: это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen и более поздние серии APU. Однако максимальная поддерживаемая частота памяти зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. Для стабильной работы на заявленных 2400 МГц достаточно практически любой современной платы с соответствующим слотом, что делает этот модуль одним из самых беспроблемных вариантов для апгрейда.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в компактном форм-факторе без массивного радиатора. Это снижает общую высоту планки, полностью исключая риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах или при использовании башенных систем охлаждения. Отсутствие радиатора не является проблемой для памяти с такой частотой и стандартным напряжением, так как тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже под продолжительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и значительного повышения производительности в играх и приложениях рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для этого необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате, что даст прирост скорости доступа к данным. При планировании апгрейда в будущем стоит рассматривать покупку второй точно такой же планки для создания сбалансированной двухканальной конфигурации.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование только одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию скоростного потенциала платформы. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата память стандарта DDR4. Для игровых систем или рабочих станций лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей для активации двухканального режима. Данная модель Patriot идеально подойдет для бюджетного апгрейда старого ПК, сборки простого офисного компьютера или в качестве временного решения с последующей покупкой второй такой же планки.