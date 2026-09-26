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SSD Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280

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Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 1
Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 2
Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 3
Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 4
Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
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  • Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 3
  • Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 4
  • Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619418
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280

Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Digma 256Gb MEGA M2 M.2 2280 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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