Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece (0602577982415) виниловая пластинка
"R & G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece" - переиздание студийного альбома американского рэпера Snoop Dogg, изначально выпущенного в 2004 году. Работа над альбомом шла с 2003 по 2004 год. Продюсерами альбома стали The Neptunes, The Alchemist, Lil Jon, Hi-Tek, Warryn Campbell, и L.T. Hutton. Альбом дебютировал под номером шесть в чарте Billboard 200, продав 225000 копии в первую неделю продаж. Релиз представлен на черном виниле. Snoop Dogg (настоящее имя Келвин Кордозар Бродус-младший) - американский рэпер, продюсер и актёр. Snoop Dogg начал свою карьеру в 1992 году после знакомства с диджеем и продюсером Dr. Dre. Больше всего Снуп известен как МС на хип-хоп сцене западного побережья и один из самых талантливых протеже Dr. Dre.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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