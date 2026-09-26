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Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 7
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Never Say Die!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Never Say Die!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Never Say Die!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Say Die, Johnny Blade, Junior's Eyes, A Hard Road, Shock Wave, Air Dance, Over To You, Breakout, Swinging The Chain


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Never Say Die! (5414939920851) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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