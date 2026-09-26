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Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка

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Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 1
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 2
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 3
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 4
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 5
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 6
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 7
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 8
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 9
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 10
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Stranded (Half Speed)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 2
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 3
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 4
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 5
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 6
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 7
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 8
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 9
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 10
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617386
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507460235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Stranded (Half Speed)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxy Music - Stranded (Half Speed) (0602507460235) виниловая пластинка

Stranded- третий студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, выпущенный звукозаписывающей компанией Island Records в 1973 году. Stranded был записан уже без Брайна Ино, зато на нем впервые в качестве соавторов выступили коллеги Брайана Ферри - Энди Маккей и Фил Манзанера. Брайан Ферри относил третий альбом группы к числу своих любимых творений, но что гораздо более примечательно - Брайан Ино в интервью 1977 года также назвал Stranded лучшей работой Roxy Music. Ремастированное переиздание 2022 года, записанное на половинной скорости на 180-гр виниле в разворотном конверте, сделанное с оригинальных 1/4 записей в студии Эбби Роуд в Лондоне. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507460235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Stranded (Half Speed)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Stranded- третий студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, выпущенный звукозаписывающей компанией Island Records в 1973 году. Stranded был записан уже без Брайна Ино, зато на нем впервые в качестве соавторов выступили коллеги Брайана Ферри - Энди Маккей и Фил Манзанера. Брайан Ферри относил третий альбом группы к числу своих любимых творений, но что гораздо более примечательно - Брайан Ино в интервью 1977 года также назвал Stranded лучшей работой Roxy Music. Ремастированное переиздание 2022 года, записанное на половинной скорости на 180-гр виниле в разворотном конверте, сделанное с оригинальных 1/4 записей в студии Эбби Роуд в Лондоне. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
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