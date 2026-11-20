3 Doors Down - The Better Life (0602475797401) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
The Better Life
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 711932
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475797401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
The Better Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kryptonite, Loser, Duck and Run, Not Enough, Like That, Life of My Own, The Better Life, Down Poison, My Side, Smack, So I Need You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 3 Doors Down - The Better Life (0602475797401) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kryptonite, Loser, Duck and Run, Not Enough, Like That, Life of My Own, The Better Life, Down Poison, My Side, Smack, So I Need You
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475797401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
The Better Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kryptonite, Loser, Duck and Run, Not Enough, Like That, Life of My Own, The Better Life, Down Poison, My Side, Smack, So I Need You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kryptonite, Loser, Duck and Run, Not Enough, Like That, Life of My Own, The Better Life, Down Poison, My Side, Smack, So I Need You
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3 Doors Down - The Better Life (0602475797401) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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