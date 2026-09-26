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Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка

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Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 1
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 2
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 3
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 4
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 5
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 6
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 7
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 8
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Reflections
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 1
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 2
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 3
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 4
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 5
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 6
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 7
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 8
  • Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617315
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948392148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Reflections
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка

Reflections - новая версия классического альбома пианиста Викингура Олафссона, исполняющего интерпретации на произведения французского композитора Клода Дебюсси. Релиз представлен на двойном черном виниле. Викингур Олафссон - исландский пианист, выступавший с оркестрами в Европе и Америке. Получил множество наград, четыре из которых лучший исполнитель года на Icelandic Music Awards.

Отзывы о товаре Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948392148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Reflections
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Reflections - новая версия классического альбома пианиста Викингура Олафссона, исполняющего интерпретации на произведения французского композитора Клода Дебюсси. Релиз представлен на двойном черном виниле. Викингур Олафссон - исландский пианист, выступавший с оркестрами в Европе и Америке. Получил множество наград, четыре из которых лучший исполнитель года на Icelandic Music Awards.
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Отзывы


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