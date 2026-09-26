Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Reflections
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617315
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948392148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Reflections
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка
Reflections - новая версия классического альбома пианиста Викингура Олафссона, исполняющего интерпретации на произведения французского композитора Клода Дебюсси. Релиз представлен на двойном черном виниле. Викингур Олафссон - исландский пианист, выступавший с оркестрами в Европе и Америке. Получил множество наград, четыре из которых лучший исполнитель года на Icelandic Music Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитDream Theater - Live In NYC, 1993 (coloured) (0194399895313) вин...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитMichael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) винило...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитElla Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитKorn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитVarious Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) винил...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в Сплит0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитForeigner, Can't Slow Down (coloured) (4029759154075) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитGov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (08...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитCamel - Nude (0602445682966) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитArctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитPeter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитDavid Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая плас...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948392148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Reflections
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Reflections - новая версия классического альбома пианиста Викингура Олафссона, исполняющего интерпретации на произведения французского композитора Клода Дебюсси. Релиз представлен на двойном черном виниле. Викингур Олафссон - исландский пианист, выступавший с оркестрами в Европе и Америке. Получил множество наград, четыре из которых лучший исполнитель года на Icelandic Music Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Vikingur Olafsson - Reflections (0028948392148) виниловая пластинка