Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка
Babylon by Bus - концертный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers, вышедший в 1978 году. Считается, что треки на альбоме (за исключением двух) записаны с трёх концертов в Pavillon de Paris 25-27 июня 1978 года, во время Kaya Tour. При этом Heathen, Lively Up Yourself, Concrete Jungle и Is This Love исполнялись довольно редко, а Kinky Reggae не исполнялась коллективом с 1976 года, поэтому неизвестно, с какого она концерта. Обложка альбома была необычной: окна автобуса на фронтальной области были вырезаны, показывая фотографии музыкантов на внутренней обложке, и у покупателя была возможность установить разные варианты изображения. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.
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Теги товара: Регги
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Теги товара: Регги
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