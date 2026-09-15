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Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка

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Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 4
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 5
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 6
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 7
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 8
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 9
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 10
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Babylon By Bus
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547276230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Babylon By Bus
Жанр
Регги
Трек-лист
Positive Vibration, Punky Reggae Party, Exodus, Stir It Up, Rat Race, Concrete Jungle, Kinky Reggae, Lively Up Yourself, Rebel Music (3 OClock Road Block), War, No More Trouble, Is This Love, Heathen, Jamming
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка

Babylon by Bus - концертный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers, вышедший в 1978 году. Считается, что треки на альбоме (за исключением двух) записаны с трёх концертов в Pavillon de Paris 25-27 июня 1978 года, во время Kaya Tour. При этом Heathen, Lively Up Yourself, Concrete Jungle и Is This Love исполнялись довольно редко, а Kinky Reggae не исполнялась коллективом с 1976 года, поэтому неизвестно, с какого она концерта. Обложка альбома была необычной: окна автобуса на фронтальной области были вырезаны, показывая фотографии музыкантов на внутренней обложке, и у покупателя была возможность установить разные варианты изображения. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547276230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Babylon By Bus
Жанр
Регги
Трек-лист
Positive Vibration, Punky Reggae Party, Exodus, Stir It Up, Rat Race, Concrete Jungle, Kinky Reggae, Lively Up Yourself, Rebel Music (3 OClock Road Block), War, No More Trouble, Is This Love, Heathen, Jamming
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Babylon by Bus - концертный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers, вышедший в 1978 году. Считается, что треки на альбоме (за исключением двух) записаны с трёх концертов в Pavillon de Paris 25-27 июня 1978 года, во время Kaya Tour. При этом Heathen, Lively Up Yourself, Concrete Jungle и Is This Love исполнялись довольно редко, а Kinky Reggae не исполнялась коллективом с 1976 года, поэтому неизвестно, с какого она концерта. Обложка альбома была необычной: окна автобуса на фронтальной области были вырезаны, показывая фотографии музыкантов на внутренней обложке, и у покупателя была возможность установить разные варианты изображения. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.


Теги товара: Регги
Самовывоз
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Отзывы


Bob Marley - Babylon By Bus (0602547276230) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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