Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка
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Описание товара Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка
Hozier - дноименный дебютный студийный альбом ирландского певца Hozier. Эндрю Хозиер-Бирн (род. 17 марта 1990, Брей, графство Уиклоу, Ирландия), выступающий под сценическим именем Hozier, — ирландский музыкант, автор-исполнитель. Эндрю Хозиер-Бирн родился в Брее, в семье музыкантов. После окончания школы он поступил в Тринити-колледж, чтобы изучать музыку, но бросил его спустя полгода, чтобы сделать свои первые демозаписи для Universal Music. Во время учёбы он был членом оркестра колледжа Trinity Orchestra; с 2008 по 2012 год состоял в хоровой группе Anuna, с которой участвовал в гастрольных турах по Европе. В 2013 году Хозиер выпустил мини-альбом Take Me to Church, одноимённая композиция стала его прорывом после того, как видео с ней стало популярным на YouTube. Песня смогла возглавить ирландский чарт iTunes и добраться до 2 места в Irish Singles Chart 25 октября 2013 года. Далее последовал второй мини-альбом From Eden, участие в различных музыкальных фестивалях и выступления в США, включая Victoria’s Secret Fashion Show 2014. Первый студийный альбом Hozier появился в свет 19 сентября 2014 года. В него вошли синглы с предыдущих релизов — «Take Me to Church», «Work Song» и «From Eden».
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