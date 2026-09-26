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Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка

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Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 1
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 2
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 3
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 4
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 5
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 6
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 7
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 8
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 9
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 10
Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Hozier
Альбом (сингл)
Hozier
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 1
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 2
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 3
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 4
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 5
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 6
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 7
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 8
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 9
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 10
  • Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617190
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537928187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Hozier
Альбом (сингл)
Hozier
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Take Me To Church, Angel Of Small Death & The Codeine Scene, Jackie And Wilson, Someone New, Alone, From Eden, In A Week (Featuring Karen Cowley), Sedated, Work Song, Like Real People Do, It Will Come Back, Foreigner's God, Cherry Wine (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hozier - Hozier (0602537928187) виниловая пластинка

Hozier - дноименный дебютный студийный альбом ирландского певца Hozier. Эндрю Хозиер-Бирн (род. 17 марта 1990, Брей, графство Уиклоу, Ирландия), выступающий под сценическим именем Hozier, — ирландский музыкант, автор-исполнитель. Эндрю Хозиер-Бирн родился в Брее, в семье музыкантов. После окончания школы он поступил в Тринити-колледж, чтобы изучать музыку, но бросил его спустя полгода, чтобы сделать свои первые демозаписи для Universal Music. Во время учёбы он был членом оркестра колледжа Trinity Orchestra; с 2008 по 2012 год состоял в хоровой группе Anuna, с которой участвовал в гастрольных турах по Европе. В 2013 году Хозиер выпустил мини-альбом Take Me to Church, одноимённая композиция стала его прорывом после того, как видео с ней стало популярным на YouTube. Песня смогла возглавить ирландский чарт iTunes и добраться до 2 места в Irish Singles Chart 25 октября 2013 года. Далее последовал второй мини-альбом From Eden, участие в различных музыкальных фестивалях и выступления в США, включая Victoria’s Secret Fashion Show 2014. Первый студийный альбом Hozier появился в свет 19 сентября 2014 года. В него вошли синглы с предыдущих релизов — «Take Me to Church», «Work Song» и «From Eden».

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537928187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Hozier
Альбом (сингл)
Hozier
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Take Me To Church, Angel Of Small Death & The Codeine Scene, Jackie And Wilson, Someone New, Alone, From Eden, In A Week (Featuring Karen Cowley), Sedated, Work Song, Like Real People Do, It Will Come Back, Foreigner's God, Cherry Wine (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hozier - дноименный дебютный студийный альбом ирландского певца Hozier. Эндрю Хозиер-Бирн (род. 17 марта 1990, Брей, графство Уиклоу, Ирландия), выступающий под сценическим именем Hozier, — ирландский музыкант, автор-исполнитель. Эндрю Хозиер-Бирн родился в Брее, в семье музыкантов. После окончания школы он поступил в Тринити-колледж, чтобы изучать музыку, но бросил его спустя полгода, чтобы сделать свои первые демозаписи для Universal Music. Во время учёбы он был членом оркестра колледжа Trinity Orchestra; с 2008 по 2012 год состоял в хоровой группе Anuna, с которой участвовал в гастрольных турах по Европе. В 2013 году Хозиер выпустил мини-альбом Take Me to Church, одноимённая композиция стала его прорывом после того, как видео с ней стало популярным на YouTube. Песня смогла возглавить ирландский чарт iTunes и добраться до 2 места в Irish Singles Chart 25 октября 2013 года. Далее последовал второй мини-альбом From Eden, участие в различных музыкальных фестивалях и выступления в США, включая Victoria’s Secret Fashion Show 2014. Первый студийный альбом Hozier появился в свет 19 сентября 2014 года. В него вошли синглы с предыдущих релизов — «Take Me to Church», «Work Song» и «From Eden».
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