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Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка

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Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 1
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 2
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 3
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 4
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 5
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 6
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 7
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 8
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 9
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Fripp Robert
Альбом (сингл)
Washington Square Church
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 6
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 7
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 8
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 9
  • Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367606112]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Fripp Robert
Альбом (сингл)
Washington Square Church
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска

Отзывы о товаре Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367606112]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Fripp Robert
Альбом (сингл)
Washington Square Church
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Fripp - Washington Square Church (0633367606112) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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