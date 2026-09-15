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Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка

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Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка - фото 1
Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Bellini: Norma
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197344633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Bellini: Norma
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Sinfonia (Orchestra), Ite Sul Colle...dell'aura Tua Profetica (Oroveso / Coro), Svanir Le Voci! (Pollione / Flavio), Meco All'altar Di Venere (Pollione), Odi?...i Suoi Riti a Compiere (Flavio / Coro / Pollione), Me Protegge, Me Difende (Pollione), Norma Viene (Coro), Sediziose Voci, Casta Diva, Fine Al Rito, E Il Sacro Bosco, Ah! Bello a Me Ritorna (Norma / Oroveso / Coro), Sgombra E La Sacra Selva (Adalgisa), Eccola - Va, Mi Lascia, Va, Crudele, Vieni in Roma (Pollione / Adalgisa), Vanne, E Li
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sinfonia (Orchestra), Ite Sul Colle.dell'aura Tua Profetica (Oroveso / Coro), Svanir Le Voci! (Pollione / Flavio), Meco All'altar Di Venere (Pollione), Odi?.i Suoi Riti a Compiere (Flavio / Coro / Pollione), Me Protegge, Me Difende (Pollione), Norma Viene (Coro), Sediziose Voci, Casta Diva, Fine Al Rito, E Il Sacro Bosco, Ah! Bello a Me Ritorna (Norma / Oroveso / Coro), Sgombra E La Sacra Selva (Adalgisa), Eccola - Va, Mi Lascia, Va, Crudele, Vieni in Roma (Pollione / Adalgisa), Vanne, E Li Cela Entrambi (Norma / Clotilde), Adalgisa!.alma, Costanza, Oh, Rimembranza!, Ah Si, Fa Core, Abbracciami (Norma / Adalgisa), Ma Di'.l'amato Giovine, Oh, Di Qual Sei Tu Vittima, Perfido!.or Basti! (Norma / Adalgisa / Pollione), Vanne, Sl, Mi Lascia, Indegno (Norma / Pollione / Adalgisa / Coro), Introduzione (Orchestra), Dormono Entrambi! (Norma), Ola! Clotilde! (Norma / Clotilde), Mi Chiami, O Norma?, Deh! Con Te, Con Te Li Prendi, Mira, O Norma, Cedi.deh Cedi!, Si, Fino All'ore Estreme (Adalgisa / Norma), Non Partl? (Coro), Guerrieri! a Voi Venirne, Ah! Del Tebro Al Giogo Indegno (Oroveso / Coro), Ei Tornera. Si! (Norma / Clotilde), Squilla Il Bronzo Del Dio! (Coro / Oroveso / Norma), Guerra! Guerra! (Coro), Ne Compi Il Rito, O Norma? (Oroveso / Norma / Clotilde / Coro / Poll, In Mia Man Alfin Tu Sei, Gia Mi Pasco Ne' Tuoi Sguardi (Norma / Pollione), Dammi Quel Ferro!, Qual Cor Tradisti, Norma! Deh! Norma, Scolpati!, Deh! Non Volerli Vittime (Coro / Norma / Pollione / Oroveso)



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197344633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Bellini: Norma
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Sinfonia (Orchestra), Ite Sul Colle...dell'aura Tua Profetica (Oroveso / Coro), Svanir Le Voci! (Pollione / Flavio), Meco All'altar Di Venere (Pollione), Odi?...i Suoi Riti a Compiere (Flavio / Coro / Pollione), Me Protegge, Me Difende (Pollione), Norma Viene (Coro), Sediziose Voci, Casta Diva, Fine Al Rito, E Il Sacro Bosco, Ah! Bello a Me Ritorna (Norma / Oroveso / Coro), Sgombra E La Sacra Selva (Adalgisa), Eccola - Va, Mi Lascia, Va, Crudele, Vieni in Roma (Pollione / Adalgisa), Vanne, E Li
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sinfonia (Orchestra), Ite Sul Colle.dell'aura Tua Profetica (Oroveso / Coro), Svanir Le Voci! (Pollione / Flavio), Meco All'altar Di Venere (Pollione), Odi?.i Suoi Riti a Compiere (Flavio / Coro / Pollione), Me Protegge, Me Difende (Pollione), Norma Viene (Coro), Sediziose Voci, Casta Diva, Fine Al Rito, E Il Sacro Bosco, Ah! Bello a Me Ritorna (Norma / Oroveso / Coro), Sgombra E La Sacra Selva (Adalgisa), Eccola - Va, Mi Lascia, Va, Crudele, Vieni in Roma (Pollione / Adalgisa), Vanne, E Li Cela Entrambi (Norma / Clotilde), Adalgisa!.alma, Costanza, Oh, Rimembranza!, Ah Si, Fa Core, Abbracciami (Norma / Adalgisa), Ma Di'.l'amato Giovine, Oh, Di Qual Sei Tu Vittima, Perfido!.or Basti! (Norma / Adalgisa / Pollione), Vanne, Sl, Mi Lascia, Indegno (Norma / Pollione / Adalgisa / Coro), Introduzione (Orchestra), Dormono Entrambi! (Norma), Ola! Clotilde! (Norma / Clotilde), Mi Chiami, O Norma?, Deh! Con Te, Con Te Li Prendi, Mira, O Norma, Cedi.deh Cedi!, Si, Fino All'ore Estreme (Adalgisa / Norma), Non Partl? (Coro), Guerrieri! a Voi Venirne, Ah! Del Tebro Al Giogo Indegno (Oroveso / Coro), Ei Tornera. Si! (Norma / Clotilde), Squilla Il Bronzo Del Dio! (Coro / Oroveso / Norma), Guerra! Guerra! (Coro), Ne Compi Il Rito, O Norma? (Oroveso / Norma / Clotilde / Coro / Poll, In Mia Man Alfin Tu Sei, Gia Mi Pasco Ne' Tuoi Sguardi (Norma / Pollione), Dammi Quel Ferro!, Qual Cor Tradisti, Norma! Deh! Norma, Scolpati!, Deh! Non Volerli Vittime (Coro / Norma / Pollione / Oroveso)


Теги товара: Rock Opera
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Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка - стоимость товара 11940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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