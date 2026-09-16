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Eddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Don't Smoke In Bed
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Higgins - Don&#039;t Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Don't Smoke In Bed
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Earrings, Day-Dream, Where Or When, Don't Smoke In Bed, The Night Has A Thousand Eyes, I Didn't Know About You, Something Cool, Black Coffee, Close Your Eyes, Too Marvelous For Words, That Old Feeling, Brown-Eyed Beauty
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Golden Earrings, Day-Dream, Where Or When, Don't Smoke In Bed, The Night Has A Thousand Eyes, I Didn't Know About You, Something Cool, Black Coffee, Close Your Eyes, Too Marvelous For Words, That Old Feeling, Brown-Eyed Beauty



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Don't Smoke In Bed
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Earrings, Day-Dream, Where Or When, Don't Smoke In Bed, The Night Has A Thousand Eyes, I Didn't Know About You, Something Cool, Black Coffee, Close Your Eyes, Too Marvelous For Words, That Old Feeling, Brown-Eyed Beauty
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Golden Earrings, Day-Dream, Where Or When, Don't Smoke In Bed, The Night Has A Thousand Eyes, I Didn't Know About You, Something Cool, Black Coffee, Close Your Eyes, Too Marvelous For Words, That Old Feeling, Brown-Eyed Beauty


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152997) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 11350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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