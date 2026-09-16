Top.Mail.Ru
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Jazz
Трек-лист
Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Jazz
Трек-лист
Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - по цене 11350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...