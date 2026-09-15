Hootie & The Blowfish - Cracked Rear View (Analogue) (0753088753077) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hootie & The Blowfish
Альбом (сингл)
CRACKED REAR VIEW
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб.
В наличии
Код товара: 667234
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11 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hootie & The Blowfish
Альбом (сингл)
CRACKED REAR VIEW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hannah Jane, Hold My Hand, Let Her Cry, with You, Running from an Angel, Im Goin Home, Drowning, Time, Look Away, Not Even the Trees, Goodbye
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hootie & The Blowfish - Cracked Rear View (Analogue) (0753088753077) виниловая пластинка
Cracked Rear View — дебютный студийный альбом американской рок-группы Hootie &amp;amp;amp; the Blowfish.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hootie & The Blowfish
Альбом (сингл)
CRACKED REAR VIEW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hannah Jane, Hold My Hand, Let Her Cry, with You, Running from an Angel, Im Goin Home, Drowning, Time, Look Away, Not Even the Trees, Goodbye
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Cracked Rear View — дебютный студийный альбом американской рок-группы Hootie &amp;amp;amp; the Blowfish.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Hootie & The Blowfish - Cracked Rear View (Analogue) (0753088753077) виниловая пластинка - стоимость товара 11350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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