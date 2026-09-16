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Paysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка

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Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 1
Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 2
Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 3
Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 4
Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Die Berge
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 1
  • Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 2
  • Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 3
  • Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 4
  • Paysage D&#039;Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388871762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Die Berge
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Urgrund, Verinnerlichung, Transzendenz I, Transzendenz II, Transzendenz III, Ausstieg, Gipfel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Urgrund, Verinnerlichung, Transzendenz I, Transzendenz II, Transzendenz III, Ausstieg, Gipfel

Отзывы о товаре Paysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388871762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Die Berge
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Urgrund, Verinnerlichung, Transzendenz I, Transzendenz II, Transzendenz III, Ausstieg, Gipfel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Urgrund, Verinnerlichung, Transzendenz I, Transzendenz II, Transzendenz III, Ausstieg, Gipfel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 11350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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