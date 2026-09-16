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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) виниловая пластинка

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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) - фото 1
Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) - фото 2
Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
When You Wish Upon A Star
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) - фото 1
  • Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) - фото 2
  • Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733653
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) виниловая пластинка
11 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
When You Wish Upon A Star
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Morning Heartache, The Shadow Of Your Smile, Zingaro, I Should Care, I Wished On The Moon, Spring Will Be A Little Late This Year, When You Wish Upon A Star, How Deep Is The Ocean ?, In The Wee Small Hours, Cry Me A River, Lucky To Be Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Morning Heartache, The Shadow Of Your Smile, Zingaro, I Should Care, I Wished On The Moon, Spring Will Be A Little Late This Year, When You Wish Upon A Star, How Deep Is The Ocean ?, In The Wee Small Hours, Cry Me A River, Lucky To Be Me



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
When You Wish Upon A Star
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Morning Heartache, The Shadow Of Your Smile, Zingaro, I Should Care, I Wished On The Moon, Spring Will Be A Little Late This Year, When You Wish Upon A Star, How Deep Is The Ocean ?, In The Wee Small Hours, Cry Me A River, Lucky To Be Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Morning Heartache, The Shadow Of Your Smile, Zingaro, I Should Care, I Wished On The Moon, Spring Will Be A Little Late This Year, When You Wish Upon A Star, How Deep Is The Ocean ?, In The Wee Small Hours, Cry Me A River, Lucky To Be Me


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Ken Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153581) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11110 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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